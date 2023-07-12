MB’den Deutsche Bank’a transfer

Merkez Bankası’nda ekonomist olarak görev yapan Yiğit Onay, Deutsche Bank’a katıldı.

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Yiğit Onay, yardımcı ekonomist olarak çalıştığı Merkez Bankası’ndan temmuz başı itibariyle Deutsche Bank’ın Londra birimine katıldı.

Bloomberg’in haberine göre Onay, CEEMEA Araştırma ekibinin bir parçası olacak ve Türkiye ekonomik göstergeleriyle ilgili çalışmalar gerçekleştirecek.

Onay, Londra’da bulunan ve CEEMEA Araştırma ekibinin başında olan Stratejist Christian Wietoska’ya rapor verecek.

Onay, yaklaşık altı yıl boyunca Merkez Bankası’nda çalışmış ve Para Politikası Kurulu için araştırma analizlerine katkıda bulunmuştu. Onay, daha önce İş Bankası’nda denetçi olarak çalışmıştı.