MB, döviz serbest karşılık faizini yükseltti

Merkez Bankası (MB) kendi tuttuğu yabancı paraların karşılıklarına ödenen faizi yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed) mayıs başındaki toplantısında politika faizini 25 baz artırarak 4,75-5,00 aralığına yükseltmişti.
Bu gelişmenin ardından MB, kendi nezdinde tutulan yabancı para serbest karşılıklarına ödenen faizi yüzde 4,50’den yüzde 4,75’e çıkarttı.
İlgili sistemde faiz ödemeleri TL cinsinden, ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına yapılıyor.
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