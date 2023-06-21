MB başkanı, yabancı banka yöneticileriyle görüşmüş

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, uluslararası yatırım bankalarının araştırma bölümlerinin yöneticileriyle görüştü. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşmek üzere bir yatırımcı grubunun Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

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Her fırsatta ekonomide ‘Nas’ vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan faizlerle ilgili düşüncesinin değişmediğini belirtse de Hazine Bakanlığı’yla MB’nin atacağı adımları kabullendiklerini bildirmişti.

Bu ortamda ‘rasyonel politika’ mesajıyla heyecanlanan piyasaların gözü, yarınki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan’ın haberine göre toplantı öncesi Erkan, uluslararası yatırım bankalarının araştırma bölümlerinin yöneticileri ile görüştü. ‘Konuya yakın kaynaklar’, talebin MB’den geldiğini ve görüşmelerde Erkan’ın yabancılara genel düşüncelerini sorduğunu bildirdi.

Yabancı kurumlardan kaynaklar, faiz kararının önemli olduğunu belirtirken güçlü bir faiz artışının iyi bir sinyal anlamına geleceğine işaret etti.

Yine uluslararası yatırım bankalarına yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre Deutsche Bank, Bakan Şimşek ile yatırımcı grubu toplantısı ayarladı. Bu toplantının en kısa sürede gerçekleştirilmesi beklenirken kaynakların verdiği bilgiye göre diğer kurumlar da bu tarz organizasyonları yapmaya başladılar.