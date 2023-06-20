Maymunlara işkence edip görüntüleri satan çete ifşa edildi

Endonezya’dan ABD’ye uzanan, küresel düzeydeki sadist bir ‘maymunlara işkence’ çetesi ortaya çıkarıldı. İşkence görüntülerini çeşitli platformlardan satıyorlar.

Fotoğraf: BBC

BBC Dünya Servisi’nin çete hakkındaki araştırması yaklaşık bir yıl sürdü. Başta ABD ve Britanya olmak üzere çeşitli ülkelerdeki yüzlerce sadistin, makak maymunlarının işkenceyle öldürmesine dair görüntüler için para ödediği belirlendi.

YouTube’da yayına başlayan işkence çetesi, daha sonra faaliyetlerini şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram’daki özel gruplara taşıdı.

Polisin şimdi çetenin müşterilerini aradığı ve bazı çete üyeleri ve müşterilerin gözaltına alındığı veya tutuklandığı belirtildi.

BBC’deki gazeteciler, Telegram işkence gruplarından birine kimliğini gizleyerek girdi. Grupta yüzlerce sadist, işkence fikirlerini birbirleriyle görüşüyor ve Endonezya’yla diğer Asya ülkelerinde bu işkencelerin uygulanması için sipariş veriyor.

Sadistlerin amacı, uzun kuyruklu yavru makakların taciz ve işkenceye maruz kaldığı, bazen de öldürüldüklerine dair görüntüleri satın almak.

Şu ana dek küresel düzeyde en az 20 kişi soruşturma altında ve bunlara Britanya’da yaşayan üç kadın zanlı da dahil.

‘İşkence kralı’

ABD’deki önemli video dağıtımcılarından, ekran adı ‘The Torture King (İşkence Kralı)’ olan Mike McCartney BBC’ye konuşmayı kabul etti ve Telegram grubuna nasıl girdiğini anlattı: “Bir anket başlatmışlardı. Çekiç olmasını istiyor muyduk? Kargaburun da olacak mıdı? Tornavida ister miydik? Bunun sonucunda ortaya çıkan video şu ana kadar gördüğüm en acayip şeydi.”

‘Mr. Ape ve Sadist’

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından soruşturulan 47 yaşındaki Stacey Storey, toplulukta ‘sadist’ lakabıyla tanınıyor. Bir diğeri de gerçek adı yasal nedenlerle açıklanmayan ‘Mr. Ape (Bay Maymun) lakaplı bir çete lideri.

Mr. Ape BBC’ye açıklamasında en az dört maymunun ölümünden ve çok sayıda maymunun işkence görmesinden sorumlu olduğunu itiraf etti ve ‘çok acımasız’ videolar sipariş ettiğini söyledi.

Storey’nin telefonunda yaklaşık 100 işkence videosu ve en aşırı videoların çekimi için para ödediğine dair kanıtlar bulundu.

Mr. Ape, Stacey Storey ve Mike McCartney, ABD İç Güvenlik Bakanlığı soruşturmasındaki başlıca beş hedeften üçü. Henüz zanlılara resmi bir suçlama yöneltilmedi ama bakanlığın topladığı delillerle yargılanmaları durumuda yedi yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Endonezya polisiyse iki işkence zanlısını tutukladı. Asep Yadi Nurul Hikmah’a hayvanlara işkence ve koruma altındaki türleri satma suçlamalarından üç yıl hapis cezası verildi. Ajis Rasjana da hayvanlara işkence suçlamasına verilebilecek en yüksek ceza olan sekiz aya çarptırıldı.