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Yaramazlara biraz batar!

Endonezya’da ‘evlilik dışı seks’ yasağı turistleri kapsamayacak: Lütfen gelin, ceza vermeyeceğiz

Endonezya’da geçen hafta yasalaşan ‘evlilik dışı seks yasağının’ turistleri kapsamayacağını açıklayan Adalet ve İnsan Hakları Bakan yardımcısı Edward Ömer Şerif Hiariej, turistlere çağrı yaptı: “Lütfen Endonezya’ya gelin çünkü bu yasa kapsamında cezalandırılmayacaksınız.” 

Fotoğraf: AA

Endonezya Parlamentosu evlilik dışı seksi hapisle cezalandıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni ceza kanununu geçen hafta onaylamıştı. Yasanın, evlilik dışı cinsel ilişkiyi bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırması öngörülüyor.


Ülkede yaşayan yabancıları da kapsayan yasa, turizmi negatif yönde etkileyeceği düşüncesiyle turistleri kapsamayacak.

Evlilik cüzdanı kontrolü yapılmayacak

Ülkenin en popüler turizm bölgesi olan Bali’nin valisi Wayan Koster de yabancı turistlere evli olup olmadıklarının sorulmayacağını söyledi: “Bali, ziyaret için rahat ve güvenli olmaya devam edecek. Herhangi bir turistik tesise girişte evlilik cüzdanı kontrolü olmayacak, polisler böyle bir kontrol yapmayacak.”

Endonezya’da evlilik dışı seks yasaklandı

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