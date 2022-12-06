Endonezya’da evlilik dışı seks yasaklandı

Endonezya Parlamentosu evlilik dışı seksi hapisle cezalandıran ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni ceza kanununu onayladı.

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Kanun kapsamında cumhurbaşkanına hakaret ve devlet ideolojisine aykırı konuşmak da suç kapsamına girecek. Kanun üç yıl sonra yürürlüğe girecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre yeni kanun, Endonezyalıların yanı sıra ülkedeki yabancıları ya da evli olmadan beraber yaşayanları da kapsayacak.

Kanun kapsamında ‘zina’ da yasaklanacak. Başkent Cakarta’da parlamentonun dışında bu hafta düzenlenen eylemlerde kanun tasarısı protesto edilmişti.

İnsan Hakları Gözlemevi yeni kanunun insan hakları için büyük bir darbe olduğunu belirtti.

Dini özgürlüğe de kısıtlama

Yeni kanunun dini özgürlükleri de kısıtlaması bekleniyor. Halihazırda dine hakaret Endonezya’da suç, yeni kanunla birini dinden çıkmaya ikna etmek de yasak olacak.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo’nun ülkedeki muhafazakar Müslümanların ‘katı kural’ taleplerini yerine getirme arzusunda.

2019’da da benzer bir kanun tasarısı hazırlanmış fakat ülke genelinde 10 binlerce kişinin katıldığı protestolar sonrasında girişimden vazgeçilmişti.

Ülke genelinde öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda kişi sokağa çıkmış ve başkent Cakarta’da polisle göstericiler çatışmıştı.

Milyonlarca çiftin evlilik cüzdanı yok

İnsan Hakları Gözlemevi’nin Cakarta’daki araştırmacısı Andreas Harsano, Endonezya’da kırsal alanda yaşayan milyonlarca çiftin evlilik cüzdanı olmadığını vurguladı.

Endonezya’nın nüfusu yaklaşık 267 milyon ve halkın çoğu Müslüman. Devletin resmi bir dini olmasa da ateizm kabul edilmiyor.

Endonezya’da benzer katı yasalar belli bölgelerde uygulanıyor. Aceh’te şeriat yasaları kumar, içki ve farklı cinsiyetlerin bir arada bulunmasını yasaklıyor.

2021’deki bir olayda, cinsel ilişkiye giren iki erkek komşuları tarafından polise şikayet edilmiş, 77’şer kırbaç darbesiyle cezalandırılmıştı.