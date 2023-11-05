Maymunlar Cehennemi’ne dönüş: ‘Yeni Krallık’tan ilk fragman

Maymunlar Cehennemi üçlemesiyle aynı evrende geçen ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’tan ilk fragman yayınlandı. Film, 24 Mayıs 2024’te vizyona girecek.

Pierre Boulle’ün aynı adlı romanından yola çıkarak 1968 yılında ilk kez sinemaya uyarlanan seri, o dönemde dört devam filmi ve iki televizyon dizisinin yaratılmasını sağladı. Bu filmleri, Tim Burton’ın 2001’de gişe rekorları kıran ‘Maymunlar Gezegeni’, 2014’teki ‘Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti’ ve son olarak 2017’deki ‘Maymunlar Cehennem: Savaş’ filmleri takip etti.

Uzun süredir beklenen dönüşünü gerçekleştiren seri, maymunların gelişmiş bir ırk olduğu, güç ve düzen mücadelesinin süregittiği bir gezegenin hikayesini anlatıyor.

Yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken genç bir maymun, geçmiş hakkında her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak bir yolculuğa çıkıyor.

Bilimkurgu türüne yeni bir soluk kazandırma iddiasındaki filmde, Owen Teague, başprimat karakter olarak Andy Serkis’in yerini alıyor. ‘The Witcher’daki Prenses Cirilla karakterini canlandıran Freya Allan ve ‘The Orville’ dizisinin yıldızı Peter Macon da rol alıyor.

24 Mayıs 2024’te vizyona girecek filmden ilk fragman yayınlandı.