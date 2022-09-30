Maymunlar Cehennemi geri dönüyor

Önümüzdeki ay çekimlerine başlanması planlanan filmin yapımcısı 20th Century Studios, sıradaki Maymunlar Cehennemi filminin ismini resmen açıkladı: Maymunlar Cehennemi Krallığı.

Maymunlar Cehennemi Krallığı Fotoğraf: 20th Century Studios

Matt Reeves’in 2017’deki ‘Maymunlar Cehennemi: Savaş’ filminin ardından uzun süredir beklenen dönüşünü gerçekleştiren seri, maymunların gelişmiş bir ırk olduğu, güç ve düzen mücadelesinin yaşandığı bir gezegenin hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosu belli olmaya başladı

Bilimkurgu türüne yeni bir soluk kazandırma iddiasındaki Maymunlar Cehennemi Krallığı’nda, Owen Teague, başprimat karakter olarak Andy Serkis’in yerini almaya hazırlanırken, ‘The Witcher’daki Prenses Cirilla karakterini canlandıran Freya Allan ve ‘The Orville’ dizisinin yıldızı Peter Macon da rol alacak.

Owen Teague (solda) Caesar (sağda)

The Maze Runner (Labirent) serisinin yönetmeni Wes Ball; Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison tarafından üstlenilen senaryo ile projeyi yönetiyor.

Yaptığı açıklamada, film serisi için yepyeni ve ‘olağanüstü‘ bir dönemin başladığını belirten 20th Century Studios Başkanı Steve Asbell “Maymunlar Cehennemi Krallığı ile serinin yaratıcı, düşündürücü sinema geleneğini sürdüreceğiz. 2024’te Wes’in olağanüstü vizyonunu izleyicilerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

55 yıllık bir sinema serüveni

Pierre Boulle’ün aynı adlı romanından yola çıkarak 1968 yılında ilk kez sinemaya uyarlanan seri, o dönemde dört devam filmi ve iki televizyon dizisini yaratılmasını sağladı. Bu filmleri, Tim Burton’ın 2001’de gişe rekorları kıran Maymunlar Gezegeni, 2014’teki Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti ve son olarak 2017’deki Maymunlar Cehennem: Savaş filmleri takip etti.

Maymunlar Cehennemi serisi, çarpıcı görselleriyle ırk ve hayvan hakları gibi geniş temalara yaptığı yoğun vurguyla film dünyasına damgasını vurdu ve dünya çapında 1,7 milyar dolardan fazla gelir elde ederek yıllar içinde kitlesel bir başarı elde etti.