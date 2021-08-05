Mayıstan beri sekiz başkan adayı tutuklandı: Kasımda seçim var

Devlet Başkanı Daniel Ortega’nın (75) üst üste dördüncü kez aday olması beklenen seçime üç ayın kaldığı Nikaragua’da mayıstan beri sekiz aday tutuklandı. Tutuklanan son isim, 7 Kasım’daki seçimde iş adamı Oscar Sobalvarro’yla birlikte aday olacağı pazartesi günü kesinleşen Berenice Quezada.

Fotoğraf: Reuters

Partisi Özgürlük İçin Yurttaşlar Birliği, 2017’de Nikaragua Güzeli seçilen Quezada salı akşamı evinde gözaltına alındığını, sorgulandıktan sonra ev hapsi kararı verildiğini duyurdu. Partinin Twitter hesabından, “Quezada ev hapsinde. Cep telefonuna erişimi yok. İnsan haklarına saygı duyulmasını ve serbest bırakılmasını istiyoruz” paylaşımı yapıldı.

Yakın geçmişte, Quezeda’nın yanı sıra Ortega’ya rakip olacağını açıklayan yedi isim ve onlarca muhalefet lideri ‘ihanet suçlaması’yla tutuklandı. Çoğunun tutuklandığı yer açıklanmadı; avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmedi.

Ülkede yayınlanan Confidencial, Quezada hakkında özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili görüşleri nedeniyle ‘terörizm suçlaması’ yapıldığını yazdı.

Washington ve Avrupa Birliği, Ortega ve ailesi ile hükümetteki bazı isimlere yaptırım uygulama kararı almıştı. Ortega’nın tüm rakipleri hapisteyken özgür seçimden bahsedilemeyeceğine dair uyarıda bulunmuştu.

Son aylarda çok sayıda iş insanı, siyasetçi ve gazeteci baskı ve tutuklanma korkusuyla ülkeden kaçtı.

2006, 2011 ve 2016’daki seçimleri kazanan ve koltuğunu bırakmamakta ısrar eden Ortega’nın eşi Rosario María Murillo Zambrana devlet başkanı yardımcısı.