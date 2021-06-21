Üç hafta içinde beş potansiyel devlet başkanı adayı tutuklandı

Başkan Daniel Ortega’nın (75) üst üste dördüncü kez aday olması beklenen seçime beş ayın kaldığı Nikaragua’da, üç hafta içinde adaylıklarını koymak isteyen beş muhalif tutuklandı.
Tutuklanan son isim gazeteci Miguel Mora (57). Polis, muhalefete destek veren TV kanalı 100% Noticias’ın eski yöneticisi Mora’nın ‘vatana ihanet’ suçundan tutuklandığını açıkladı.
Mora’nın dışında, 2 Haziran’dan beri tutuklanan isimler şöyle:
*Akademisyen ve siyasi aktivist Félix Maradiaga (44)
*Ekonomist Juan Sebastian Chamorro (52)
*Eski devlet başkanı Violeta Chamorro’nun kızı Cristiana Chamorro (67), o da ‘vatana ihanet’le suçlanıyor
*Eski büyükelçi Arturo Cruz (67)
‘Potansiyel adaylar’ dışında onlarca muhalif isim de tutuklandı.
Onlarca yıldır siyasetin içinde olan Ortega, 2006, 2011 ve 2016’daki seçimleri kazanmıştı. Kasım ayındaki seçimde de aday olması bekleniyor. Ortega’nın eşi Rosario María Murillo Zambrana da devlet başkanı yardımcısı.