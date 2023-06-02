Mayısta 2 binden fazla elektrikli araç satıldı: 306’sı Togg

Mayısta satılan 2 bin 95 elektrikli araçtan 306’sı Togg’un T10X V2 modeliydi. Mayısta otomobil ve hafif ticari araç pazarında 111 bin 356’lık rekor satış geldi.

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Togg’da ön siparişler 16-27 Mart arasında alınmış, 29 Mart’ta da kura çekilmişti. Kura sonucunda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Ayrıca, 20 bin kişi de yedek listede.

Togg’da ilk teslimatların 16 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Bu daha sonra bu 24 Nisan’a ertelenmişti. Ancak teslimatlar mayıs başına kadar yapılamadı.

Mayısta 1000 adet Togg aracın teslim edileceği söyleniyordu. 2023’te 20 bin Togg’un teslim edileceği duyurulmuştu.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, geçen ay satılan 2 bin 95 elektrikli aracın 306’sının Togg olduğunu yazdı: “TOGG satış rakamları ortaya çıktı. Mayıs ayı elektrikli otomobil pazarında beyana göre 2095 adetlik elektrikli otomobil satışının 306 adeti TOGG T10X V2 model olarak görünmekte… Yüzde 14,61 pazar payı hiç fena değil…”