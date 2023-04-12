Mayalar ‘Pelota’ skorunu bu taşa kaydetmiş

Meksika’da, Mayalar’ın oynadığı ‘Pelota‘ adlı top oyununun skorunun tutulduğu 1200 yıllık ‘skorbord‘ bulundu.

BBC’nin haberine göre Meksikalı arkeologların Chichen Itza arkeolojik alanında bulduğu yuvarlak şekilli 40 kiloluk taşın, Mayalar’ın topla oynadığı ‘Pelota‘ oyununun sayılarının tutulduğu yaklaşık 1200 yaşında bir ‘skorbord‘ olduğu anlaşıldı.

Pelota, bir top sahasında kauçuktan yapılmış ağır bir topla oynanan bir takım oyunu ve Orta Amerika’daki tarihi 3.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.

Sembollerden oluşan hiyeroglif yazıyla çevrili taşın merkezinde iki oyuncunun olduğu görülüyor. Uzmanlar şimdi anlamını deşifre etmek için yazıyı analiz ediyor.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), taşın önemine dikkat çekerken, arkeolog Francisco Pérez Ruiz, “Bu bölgede hiyeroglif yazı bulmak nadirdir, tam bir metin bulmak daha da nadirdir. Bu 11 yıldır ilk kez oldu” dedi.