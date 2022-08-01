‘Mavi Panda’ Türkiye’ye doğru yola çıktı

Doğal hayatın korunması için mücadele eden uluslararası sivil toplum kuruluşu WWF, Blue Panda ile Akdeniz kıyılarını dolaşıp deniz kirliliğine dikkat çekiyor.

Fotoğraf: WWF

WWF (World Wild Fund) yelkenlisi Blue Panda, Fransa’dan başladığı yolculukta İtalya’nın ardından Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Blue Panda Türkiye sularında bulunduğu süre boyunca denizlerdeki plastik kirliliği, Akdeniz’in doğal zenginlikleri, deniz koruma alanları, denizel biyolojik çeşitlilik gibi konulara dikkat çekecek. Blue Panda bu sene, WWF Plastik Atıksız Şehirler Ağı üyesi İzmir’in pilot ilçesi Çeşme’yi ve Kuşadası ile Dilek Yarımadası’nı ziyaret edecek.

Blue Panda’nın Çeşme ziyareti sırasında, 5 Ağustos’ta, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, WWF’in Plastik Atıksız Şehirler Ağı üyesi olan İzmir’in plastik kirliliği ile mücadele eylem planını açıklayacak. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da, Çeşme’nin plastik kirliliği ile mücadele için attığı adımları ve ilçede önümüzdeki dönemde yapılacakları anlatacak.

Çeşme’de ziyarete açılacak

Yelkenlinin Çeşme ziyareti boyunca Alev Adası ve Karaada Bandırma Koyu’nda kıyı temizliği ve atık analizi etkinlikleri düzenlenerek plastik kirliliğine dikkat çekilecek.

Blue Panda 8 – 12 Ağustos tarihlerinde, 18.00 – 22.00 saatleri arasında, Çeşme Marina’da ziyarete açık olacak. Ziyaretçiler yelkenlinin Akdeniz seyri ve denizlerdeki plastik tehdidi konusunda bilgi alabilecek ve fotoğraf sergisini gezebilecek.

Kerim Sabuncuoğlu sergisi

Türkiye’nin tanınmış sualtı fotoğrafçısı, 2021 Yılı Doğa Koruma Fotoğrafçısı Ödülü sahibi Kerim Sabuncuoğlu’nun dünya denizlerinden çektiği kareler de ‘insanın ve plastiğin denizlere etkisi’ teması ile Blue Panda’da sergilenecek.

Blue Panda, 14 Ağustos tarihinde Alaçatı’da düzenlenecek TWT IFCA JYM Slalom Dünya Rüzgâr Sörfü Şampiyonası’nın açılışına katılırken 15 – 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek Kuşadası, Dilek Yarımadası ziyareti çerçevesinde, WWF-Türkiye deniz ekibi ile 7 Fransız gönüllü tarafından deniz çayırları ve kayalık deniz alanlarında biyolojik çeşitlilik gözlemleri yapılacak.