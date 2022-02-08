‘Matrix’in yapımcısından Warner Bros’a dava

‘The Matrix Resurrections‘ın ortak yapımcısı filmi vizyon tarihiyle aynı anda HBO Max’te yayınladığı gerekçesiyle Warner Bros’a dava açtı.

Village Roadshow Entertainment, Los Angeles’ta açtığı davada Warner Bros’u stream platformu HBO Max’e daha fazla üye kazandırmak için filmin vizyon tarihini 2022’den 2021’e çekmekle de suçluyor.

Warner Bros ve HBO Max AT&T isimli aynı çatı şirkete bağlı.

Dava dilekçesinde 2021’de vizyona giren ‘SpiderMan: No Way Home‘ gibi gişede başarı yakalayan diğer filmlerin aynı anda stream platformlarında yayınlanmadığına dikkat çekildi.

Warner Bros 2020 sonunda, pandemide sinema filmlerinin izleyeciyle buluşturma stratejisinin bir parçası olarak 2021’deki bütün filmlerinin sinema salonlarıyla aynı anda HBO Max’te de gösterime gireceğini duyurmuştu.

Geçen yıl da oyuncu Scarlett Johansson ‘Black Widow‘ filminin vizyon tarihiyle aynı anda bir başka stream platformu Disney+’ta gösterilmesi nedeniyel hukuki yollara başvurmuştu.