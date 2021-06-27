Matematik öğretmeni olmak isteyen Melek İpek sınava girdi: Kazanamazsam seneye tekrar deneyeceğim

Antalya’da, yıllarca şiddet ve işkence gördüğü eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandıktan 108 gün sonra, 26 Nisan’da tahliye edilen Melek İpek (31), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın bugünkü kinci oturumu Alan Yeterlilik Testi’ne girdi. Sınavının iyi geçtiğini belirten İpek, kazanamazsa seneye tekrar deneyeceğini söyledi.

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Döşemealtı ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi İpek, 8 Ocak’ta 112 Acil Servis’i arayarak 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek’i öldürdüğünü söylemişti. Tutuklanan İpek, ifadesinde eşinin yıllarca yaptığı işkence ve şiddeti olay günü de sürdürdüğünü, onu öldürmekle tehdit ettiğini ifade etmişti. Tutuklu yargılanmaya başlanan İpek, nisan ayında, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, ‘meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez’ hükmü gereğince tahliye edimişti.

Kızlarıyla ders çalıştı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sınava giren İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile ders çalışarak hazırlandığını söyledi. Hedefi Akdeniz Üniversitesi’nde matematik öğretmenliği okumak olan İpek, bugün ikinci oturumda ter döktükten sonra çıkışta şunları söyledi: “Sınavım iyi geçti, güzeldi. Dünküne göre daha kolaydı. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip artık bekleyeceğiz. Hedefime ulaşamazsam seneye bir daha deneyeceğim. Bu sene çok fazla çalışma zamanım olmadı. Kazanana kadar deneyeceğim.”