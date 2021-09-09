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Yaramazlara biraz batar!

Mastercard’dan yeni kripto para hamlesi

Dünyanın en yaygın ödeme servislerinden Mastercard, kripto para piyasasına yönelik bir adım daha attı.

Fotoğraf: Reuters

Mastercard, kripto kabiliyetlerini geliştirmek üzere kripto para odaklı istihbarat şirketi CipherTrace’i satın aldı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre satın alma ile kripto bağlantılı stratejilerin genişletilmesi ve hızlandırılması amaçlanıyor.

Açıklamada satın alma işleminin yıl sonundan önce tamamlanacağı da ifade edildi.

Satın alma bedeli ise paylaşılmadı.

Mastercard, işletmelerde kripto parayla ödeme yapılabilmesini kolaylaştırmak için USDC’nin üreticisi Circle ile işbirliği yapmaya başlamıştı. Şirketin ayrıca BitPay, Uphold gibi kripto para şirketleriyle de işbirliği bulunuyor.

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