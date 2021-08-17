Mastercard, kredi kartlarından manyetik şeridi kaldırıyor

Dünyanın en büyük kredi kartı ve ödeme sağlayıcılarından Mastercard, 1960’lı yıllardan beri kredi kartlarında kullanılan manyetik şeridi kaldırma kararı aldı.

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Şirketin açıklamalarına göre artık pek tercih edilmeyen manyetik şeritler, yakın bir gelecekte tarih olacak.

2024 yılı itibarıyla pek çok pazarda manyetik şeride ihtiyaç duyulmayacağını söyleyen şirket yönetimi, 2033 yılına gelindiğinde ise bu sürecin tamamen sona ermiş olacağını açıkladı.

Kartların temassız olarak kullanılmaya başlaması, akıllı ürünlerin Yakın Alan İletişimi (NFC) desteği ve çipli kart sistemleri manyetik şeritlere duyulan ihtiyacı önemli oranda azaltmıştı.

ABD’deki bir araştırmaya göre kredi ya da banka kartı kullanan tüketicilerin yalnızca 11’i artık manyetik şerit tercih ediyor.