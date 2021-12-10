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Yaramazlara biraz batar!

Maskesiz bindiği otobüste polise kimlik göstermeyen yolcuya gözaltı

Adana’da belediye otobüsüne maskesiz binen yolcu, şoförün ihbarıyla çağrılan polislere kimlik göstermeyince gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA


AA’nın haberine göre Çukurova ilçesi Doktor Sadık Ahmet Bulvarı’nda, büyükşehir belediyesine ait halk otobüsüne binen E.D., maske takmadığı için şoför tarafından uyarıldı.


Yolcunun maske takmak istemediğini söylemesi üzerine şoför, polis ekiplerinden yardım istedi.

Bazı yolcular da tepki gösterdikleri E.D.’den maskesini takmasını istedi. Şikayet üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerine kimlik bilgilerini vermeyen E.D., gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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