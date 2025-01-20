Mary Shelley, Frankenstein'ı kız kardeşinin intiharından esinlenerek yazmış

Yazar Mary Shelley’nin ünlü romanı ‘Frankenstein’ı kız kardeşinin intiharından esinlenerek yazdığı ortaya çıktı.

Mary Shelley portresi. Fotoğraf: Wikimedia commons

Shelley, gotik romanı Frankenstein’ı Lord Byron ve hayat arkadaşı Percy Bysshe Shelley ile girdiği iddia sonucu yazmıştı.

Yazar hakkında martta yayınlanması planlanan kitapta Shelley’nin günlükleri, mektupları ve kısa hikayeleri bir araya getiriliyor.

Günlükte, Shelley’nin Frankenstein’ın hikayesini yazarken üvey kız kardeşi Fanny Imlay’in intiharından esinlendiği ortaya çıktı.

Guardian‘ın haberine göre kitaba giriş yazısı yazan şair ve Shelley uzmanı Fiona Sampson, bu trajik ölümün arkasında başka bir öykü olduğunu ve bunun da romanı etkilendiği belirtti.

O dönemde Mary Godwin adıyla bilinen yazar, 1814’te Percy ile tanıştı. İkilinin Percy’nin evliliğine rağmen bir ilişkisi oldu. Mary, daha sonra Percy ve küçük çocuklarıyla birlikte Bath’ta bir eve yerleşti.

Kasım 1816’da önce Percy’nin terk ettiği 21 yaşındaki eşi Harriet, Londra’daki Serpentine Gölü’nde intihar etti. Mary ve Percy onun ölümün ardından Londra’ya dönüp evlendi.

Daha sonra Shelley’nin aynı anneden olma üvey kız kardeşi Fanny Swansea’de bir otel odasında hayatına son verdi. İntiharın nedeniyse hala bilinmiyor.

Sampson’a göre Fanny’nin intiharı Percy’ye olan ilgisiyle ilişkiliydi.