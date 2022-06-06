Marvel dünyasının ilk Müslüman süper kahramanı Kamala Khan’ı canlandıran İman Vellani anlatıyor

“Giysileriniz olmadan bir hiçseniz, onları hak etmiyorsunuz demektir.”

“Ekranda daha fazla azınlığa ihtiyacımız var. Azınlıkların kendilerini görebilmesi için değil, çoğunluğun azınlıkları tek bir anlatıdan fazlası olarak görebilmesi için.”

“Benim cami dışında koyu tenli arkadaşlarım olmadı. Diziyi çekerken atalarım hakkında çok şey öğrendim. Müslüman veya Pakistan kökenli inanılmaz yaratıcı kişilerle çalıştım.

Süper kahraman Kamala Khan bir ‘polimorf’, yani vücudunu her türlü şekle sokabiliyor, esneyip genişleyebiliyor. İlk kez 2013’te Captain Marvel’da görünen karakter, 8 Haziran’da Disney +’ın yayına başlamasıyla çizgi roman sayfalarından çıkıp ete kemiğe bürünecek.

Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine Kamala Khan’ı canlandıran 19 yaşındaki İman Vellani’yle yaptığı röportajın bir kısmı şöyle:

Kurgusal karakter Kamala Khan, çizgi romanlara takıntılı inek bir öğrenci. Pakistan kökenli, ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 19 yaşındaki Vellani de Pakistanlı-Kanadalı bir genç, çizgi roman delisi ve kendini ‘inek’ olarak tanımlıyor. Sanki bir karakteri canlandırmıyor, kendini oynuyor.

Kamala Khan, Marvel karakterlerinin cinsiyet, etnik köken, inanç anlamında çeşitlendiği bir dönemin ürünü. Yaratıcısı G Willow Wilson, sonradan Müslüman olmuş bir Amerikalı.

Dünyayı kurtarırken dersler yüzünden kaygı yaşıyor

Kamala Khan her genç gibi, ailesiyle, diğer yetişkinlerle, geleneklerle, maneviyatıyla ilgili çatışma yaşıyor. Ama kimliği ve hayatı dini inancından ibaret değil. O, süper güçleri olan, aşık olan, havalı olmak isteyen, gezegeni kurtarırken dersleri konusunda stres yaşayabilen şaşkın bir kız. Kaptan Marvel olarak da bilinen Carol Danvers’a takıntılı, vücudunu şekilden şekle sokabilme gücünü keşfettiğinde Bayan (Ms. Marvel) adını alıyor.

Kamala Khan’ın dini kimliği ön planda değil

Vellani aktör olmayı düşünmüyormuş, fazla bir şey beklemeden seçmelere gitmiş. Karakteri çok iyi tanıyor olmasına güvenmiş. Pandemi, liseyi bitirme ve üniversiteye hazırlık telaşı sürerken okulun son günü rolün kendisine ait olduğunu öğrenmiş.

Vellani karakterin Müslüman kimliğiyle ilgili şunu söylüyor: “Özel olarak Müslüman etiketi koymadık. Kamala Khan’ın günlük hayatı benimkine benziyor. Okula gidiyor, camiye gidiyor, şu saatte yemek yiyor, şu saatte uyuyor… Ben de çeşitliliğin olduğu bir okula gittim. Kendini dinden veya kültürlerinden ayırma ihtiyacı hissetmeyen göçmen bir ailede büyüdüm. Dizimizin ana teması bu zaten. Beklentileri yıkmak, tüm etiketleri atmak ve kendimiz olmak.”

Onun kahramanı Iron Man

İman Valleni, Kanada’da büyürken kendini kültüründen ve dininden çok kopuk hissettiğini söylüyor: “Benim cami dışında koyu tenli arkadaşlarım olmadı. Diziyi çekerken atalarım hakkında çok şey öğrendim. Müslüman veya Pakistan kökenli inanılmaz yaratıcı kişilerle çalıştım.

Kendisi Kamala Khan’ı canlandırıyor ama Vellani’nin favori Marvel karakteri ‘Iron Man’, Tony Stark. Ondan sevdiği bir alıntıyı paylaşıyor: “Giysileriniz olmadan bir hiçseniz, onları hak etmiyorsunuz demektir.”

Kamala’nın favorisiyse ABD ordusunda görevli beyaz bir kadın olan Danvers. Valleni, “Ekranda daha fazla azınlığa ihtiyacımız var, azınlıkların kendilerini görebilmesi için değil, çoğunluğun azınlıkları tek bir anlatıdan fazlası olarak görebilmesi için” diyor.