Marmaris’teki yangın Datça’ya doğru ilerliyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Fotoğraf: AA

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi’ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

Marmaris merkezinde yangının görüntüsü. (Fotoğraflar: Diken)

Diken’in edindiği bilgiye göre, yangına sekiz helikopter 50 arazöz ve 30’dan fazla iş makinası ile müdahale ediliyor.

Yangın, Armutalan, Siteler, İçmeler, Bayır, Turunç, Turgut, Osmaniye, Orhaniye mahallerine sıçrarken, halen kontrol altına alınamadığı ve Datça’ya doğru yol aldığı belirtildi.

İçmeler ve Bayır tarafında evlerin hasar gördüğü, Osmaniye’de bal evinin bahçesi ve tarihi bal kovanlarının yandığı aktarıldı. Siteler Mahallesi’ninse tahliye edilmeye başladığı bildirildi.