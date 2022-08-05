Marmaris’teki tekne kazası: Bir tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Britanyalı turistin yaşamını yitirdiği, beş kişinin yaralandığı sürat teknesiyle dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan üç şüpheliden biri tutuklandı.

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Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi, dün Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpışmıştı. Sürat teknesinde bulunan Britanya vatandaşı A.C. hayatını kaybetmiş, teknelerde bulunan beş kişi yaralanmıştı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, iki tekneyi kullanan isimler ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonunun sahibini gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler M.Y, T.G. ve E.N. Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi.

Sürat teknesini kullanan T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, su sporları istasyonunun sahibi adli kontrol şartıyla, dolmuş teknenin kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Su sporları yeterliliği bulunmadığı öğrenilen sürat teknesi sürücüsünün ilk verdiği ifadede, dolmuş tekneyi fark etmediğini, görmediği içinde son saniyeye kadar manevra yapmadığını söylediği belirtildi.