Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu bir Britanyalı turist hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.

Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan Britanya A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan beş kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken Britanyalı turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi’ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada (açıkta) bekletilen dolmuş teknede inceleme yaptı.