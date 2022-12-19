Marmaris Onmega Dolphin Park’ta beşinci yunus ölümü

Marmaris Onmega Dolphin Park adlı ‘yunus parkı’nda yaşayan ‘Jonas’ adlı yunus öldü. Bunun yakın zamanda yaşanan beşinci yunus ölümü vakası olduğu belirtilirken Yunuslara Özgürlük Platformu, kalan iki yunusun da Antalya’daki bir gösteri merkezine transfer edildiğini aktardı.

Yunuslara Özgürlük Platformunun (YÖP) paylaştığı açıklamada hem tesise hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı Hayvan Hakları İzleme Komitesi’yle (HAKİM) birlikte yeniden yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

Aynı zamanda işletmede ölen diğer yunuslar için yaptıkları suç duyurusundaki delilleri, fotoğraf ve video olarak paylaşacaklarını duyurdu.

Platform, tesisin ‘Ukrayna’daki yunusları kurtarma maskesi altında ölen yunusların yerine yenilerini getirmek için’ mevcut yasayı ve yasağı delmeye çalıştığını kaydetti.

Dahası, hayvan hapishanelerini denetlemekle yükümlü olan, "yeni hayvan alımları yoluyla kapasite artırımını" engellemesi gereken Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bunun için izin almak üzere olduklarını öğrendik. Yasadışı bir uygulama için nasıl izin alınır, neden görüşülür? @TCTarim pic.twitter.com/L5ab0FychL — Yunuslara Özgürlük (@ozguryunuslar) December 19, 2022

Yunuslara Özgürlük Platformu, 24 Temmuz’da Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Marmaris Onmega Dolphin Park’ta Splash adlı yunusun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Bu, tesiste kısa bir zaman dilimindeki dördüncü yunus ölümüydü.

Toplumdaki genel kanının aksine Hayvan Hakları Yasası’yla birlikte yunus parkları kapatılmadı. AKP’nin önergesiyle 9 Temmuz 2021’de yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik mevcut parkların 10 yıl daha açık kalmasını öngörüyor. Teklifle yasaklanan tek şey yeni yunus parklarının kurulması ve mevcut işletmelerin kapasite artırımına gitmesi ya da eksilen hayvanların yerine yenilerinin getirmesi.

YÖP’ün aktardığına göre Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan sayısı ve türlerini denetlemiyor ve yeni yunusların getirilip getirilmediğini de kontrol etmiyor.

Türkiye’de, Antalya’da dört, Muğla ve İstanbul’da ikişer ve Aydın’da bir tane olmak üzere dokuz adet yunus parkı var. Bu sayıyla Avrupa’da en çok yunus parkı olan ülke.