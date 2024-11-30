Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgesinde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.
MGM’ye göre rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın 2 Aralık pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kuzey Ege’nin kuzeyindeyse rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege’deki fırtınaların aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.