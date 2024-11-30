Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara ve Ege bölgesinde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu.

Fotoğraf: AA

MGM’ye göre rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın 2 Aralık pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kuzey Ege’nin kuzeyindeyse rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Güney Ege’nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege’deki fırtınaların aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.