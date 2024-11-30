Meteorolojiden Kıyı Ege'ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kıyı Ege’ye gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Muğla da ‘sarı’ kodla uyarıldı.

Fotoğraf: AA

MGM’nin açıklamasına göre Kıyı Ege’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren etkili olacak.

Buna göre ‘sarı’ kodla uyarılan Muğla’nın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayrıca yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa’nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Fotoğraf: MGM

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: