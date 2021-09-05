Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında yarın fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına bekleniyor.

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​​​​​​​Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmesine göre yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara’nın kuzey ve batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

MGM, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji 1’inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasında ise yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın, Marmara’da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.