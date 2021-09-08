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Yaramazlara biraz batar!

Marmara, Ege, Karadeniz ve Antalya için sağanak uyarısı

Marmara’nın batısı, Ege’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ve Antalya’nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıklamasına göre Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege’nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan ile Antalya’nın iç kesimleri ve Orta Toroslar bölgesi sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.


Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğuda mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat)) şeklinde esmesi öngörülen rüzgar sebebiyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.

Denizlerde ise Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz’de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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