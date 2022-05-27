Market zincirine ‘destek kedimi içeri almadın’ davası

Britanya’da otizmli bir kişi destek kedisi Chloe’yi mağazasına almayan süpermarket zincirine dava açıyor.

Fotoğraflar: Ian Fenn

Kedisini kendisine destek olması için eğittiğini söyleyen Ian Fenn, Chloe’nin aşırı duygu yüklenmesi yaşamasının önüne geçtiğini, sakin kalmasını sağladığını ve bu nedenle rehber köpek gibi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Londra’daki Sainsbury’s marketinde mart ayında yaşanan olayda güvenlik görevlileri Fenn’den kedisini dışarıda bırakmasını istedi.

Şikayette bulunduktan sonra market zinciriden mağazalarına yalnızca rehber köpeklerin girişine izin verildiği yanıtını aldı.

Bunun üzerine olayı mahkemeye taşımaya karar veren Fenn’i engelli hakları ve ayrımcılık konusundan ülkenin önde gelen avukatlarından Chris Fry savunacak.

Fry eşitlik yasasına dayandırılan davayla ilgili “Rehber köpeklerinin girmesine ya da erişimine izin verilmediği mağazalar ve hizmetlerle ilgil birçok dava var. Ancak söz konusu hayvan köpek değilse rehber hayvan tanımının ne olduğuna dair bir yasal açıklama yok” dedi.

Hastaneler, mağazalar ve otel zincirleri Fenn’in Chloe’yi yanında getirmesine izin veriyor. Chloe genelde tasma takıyor ve ‘hizmet kedisi’ yeleğini giyiyor. Bazen de Fenn’in omuzlarında dolaşıyor.