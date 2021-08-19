Marcao’ya sekiz maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Marcos do Nascimento Teixeira’ya (Marcao) sekiz maç men cezası verdi.
Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Galatasaray ve Giresunspor’un karşılaştığı maçın 61’inci dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Aktürkoğlu ve Marcao arasında tartışma yaşanmış, Marcao takım arkadaşı Aktürkoğlu’na yumruk ve kafa atmıştı. Brezilyalı oyuncu daha sonra kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.
Galatasaray Kulübü, futbolcunun takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurmuştu.