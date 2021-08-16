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Yaramazlara biraz batar!

Galatasaraylı Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na kafa ve yumruk attı

Galatasaray ve Giresunsporun karşılaştığı maçta Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao), takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na yumruk ve kafa attı. Brezilyalı oyuncu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan maçın 61’inci dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Aktürkoğlu ve Marcao arasında tartışma yaşandı.


Daha sonra Marcao, Aktürkoğlu’nun üzerine doğru yürüdü ve kafa attı, ardından da yumruklar savurmaya başladı. Galatasaraylı futbolcular müdahale ederek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

Kırmızı kart gören Marcao, soyunma odasının yolunu tutarken Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerini Emre Kılınç’a bıraktı.

Galatasaray, 44 yıl sonra Süper Lig’e çıkan Giresunspor’u deplasmanda 2-0 yendi.

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