Galatasaray: Marcao takımdan ayrı bireysel çalışacak

Galatasaray Kulübü, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcos do Nascimento Teixeira’nın (Marcao) takımdan ayrı çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Galatasaray ve Giresunspor’un karşılaştığı maçın 61’inci dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Aktürkoğlu ve Marcao arasında tartışma yaşanmış, Marcao takım arkadaşı Aktürkoğlu’na yumruk ve kafa atmıştı. Brezilyalı oyuncu daha sonra kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu olarak oyuncumuz Marcao do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktadır. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.”