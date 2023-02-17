Maraş belediye başkanına soru soran muhabire ve tepki gösteren depremzedeye engel

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta, AKP’li belediye başkanı Hayrettin Güngör’e soru sormak isteyen Fox TV muhabiri ve tepki gösteren depremzede, korumalar tarafından engellendi.

Fotoğraf: Fox TV (Ekran görüntüsü)

Kahramanmaraş’ta depremde 12 bloğundan sekizi yıkılan Ebrar Sitesi’nde ölenlerin sayısı 250’yi geçti.

Site enkazında çalışmaları incelemeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Fox TV muhabiri Gülşah İnce soru sormak istedi. Ancak Güngör’ün yanındaki bir kişi İnce’nin elinden tutarak buna engel oldu. Güngör, İnce’nin “Sayın Başkan Ebrar Sitesi’ne ilişkin çok eleştiriler yükselmişti” sözlerine yanıt vermeden yürümeye devam etti.

Bu sırada enkaz başında bekleyen ailelerden bir kişi de ”Dört tane enkazım var” diyerek Hayrettin Güngör’e tepki gösterdi. Depremzedeyi Güngör’ün korumaları itekledi.