Mansur Yavaş: Milletimizin tercihine saygılıyız

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, görev alan herkese teşekkür ederek seçim sonuçlarına saygılı olduklarını dile getirdi.

Fotoğraf: Twitter

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Tayyip Erdoğan önde bitirdi.

Sonuçlara ilişkin Yavaş’tan ilk açıklama geldi.

Yavaş Twitter’da şunları söyledi: “Aziz milletimiz, milletimizin tercihine ve kararına saygılıyız. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Biz asli görevimiz olan Ankara halkı için çalışmaktan ve çabalamaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu süreçte seçimde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Ankara’da alınan her iki turdaki sonuçta bizleri yalnız bırakmadıklarını gösteren Ankaralı hemşehrilerime canıgönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.”