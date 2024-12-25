Manisa'da 71 yıldır süren arazi davasında karar açıklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, 71 yıl süren arazi davası karara bağlandı.

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Hüseyin Uzan’ın 300 dönüm arazinin tapusuna ilişkin 1953’de açtığı davada 71 yıl boyunca 99 davacı ve 221 davalı yer aldı.

Salihli Kadastro Mahkemesi başladığından beri 30 hakimin baktığı davada 27 Kasım’da kararını verdi.

Buna göre Killik, Çakırcaali ve Ilgınköy mahallelerindeki parsellerle ilgilli mahkeme, dava konusu olan 22 dönüm araziyi Hüseyin Uzan’ın mirasçılarına verdi.

Uzan’ın avukatı Mustafa Yıldırım, davayı 55 yıl boyunca takip etti.

Yıldırımdan sonra davayı devralan Rasim Buğra Çetin, meslektaşının “Bu davayı bitirmeye benim ömrüm yetmedi, umarım senin ömrün yeter” diyerek espri yaptığını söyledi.

Çetin, davanın bu kadar uzun sürmesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Dava, Çakırcaali Mahallesi’nde kadastro çalışmaları sırasında yapılan bir hatadan dolayı açılmış. Kadastro tespitine itiraz eden Hüseyin Uzan, dedesinin hakkını korumak için dava açmış. Davanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, arazi büyüklüğü, taraf sayısının fazlalığı ve dava açan kişilerin vefatıyla çok sayıda mirasçının devreye girmesi.”