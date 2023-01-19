5 milyar dolarlık arazi davasında mirasçılar belirlendi

Antalya’da 5 milyar dolarlık araziye ilişkin davada mirasçılar belirlendi. 2 bin 500 kişinin mirasçı olduğunu iddia ettiği ve kökü 1800’lü yıllara dayanan olay her yönüyle aydınlanmak üzere.

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Antalya’nın en değerli parkları, kamu binaları ve beş yıldızlı otellerle, spor tesisleri ve 10 bin civarında konutun bulunduğu Meltem ve Bahçelievler mahalleleri ile Konyaaltı Beach Park’ı kapsayan yaklaşık dört bin dönümlük arazinin sahibi Arap Süleyman diye anılan bir şahıstı.

Arap Süleyman, 1800’lü yılların başında vefat etti. Kendisinin iki eşten üçü kız altı çocuğu vardı. DHA’nın aktardığına göre Süleyman’ın sahip olduğu araziyse yıllardır bir miras davasının konusu.

Bir dönem 2 bin 500 kişi kendini arazi üzerinde mirasçı göstererek hak iddia etmişti.

Dava için, Antalya 4’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi’nin talebi üzerine İstanbul Arşiv Daire Başkanlığı bilirkişi uzmanlarınca rapor hazırlandı. Raporda, Osmanlıca bütün şeriye sicilleri ve bugüne kadar çıkan tüm veraset ilamları yer alıyor.

Davayı daha da karmaşıklaştıransa bir dönem Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde görev yapan Hüsnü Yiğit isimli memur oldu. Yiğit, resmi evraklarda sahtecilik yaparak kendini Süleyman’ın mirasçısı olarak göstermişti. Yiğit aynı zamanda mirasçı olmayan kişilerin de sahte belgelerle dosyaya mirasçı olarak eklenmesini sağlamıştı.

Yiğit’in sahteciliği anlaşılınca işler kolaylaştı ve gerçek mirasçılar tespit edilmeye başladı. Yeni rapora göre mirasçı sayısı 700’ün üzerinde.

Arap Süleyman’ın mirasçılarına yaklaşık yedi yıldır avukat ve Osmanlıca uzmanlarıyla danışmanlık yapan Faruk Keleş mirasçıları gösteren bilirkişi raporunun tamamlandığını dile getirdi. Bilirkişi raporuyla, ‘Antalya Davası’ olarak bilinen bu davanın artık sonuca doğru gittiğini belirten Keleş, uzun yıllardır kendini mirasçı olarak gösterip mahkemeyi yanıltan Hüsnü Yiğit’in de bilirkişi raporuyla sahte mirasçı olduğunun kanıtlandığını belirtti.