Mandela’nın kaldığı hücrenin, ABD’de açık artırmada satılması planlanan anahtarı Güney Afrika’ya yollanacak

Güney Afrika’nın ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela’nın, hapis yattığı sürede kaldığı hücrenin anahtarının ABD’de açık artırmayla satılmasından vazgeçildi. Anahtar, Güney Afrika’ya gönderilecek.

Fotoğraf: www.articleez.in

Hayatı boyunca apartheid’la (ırksal ayrımcılığı savunan sistem) mücadele eden, 27 yıl boyunca hapis yatan Mandela, 1990’da hapisten çıkmış, 1994 yılında cumhurbaşkanı olmuştu.

2013’te, 95 yaşında hayatını kaybeden Mandela’nın hapisteki 18 yılını geçirdiği Robben Adası’ndaki hücresinin anahtarının 28 Ocak’ta, ABD’nin New York kentinde düzenlenecek bir açık artırmayla satılacağı açıklanmıştı. Güney Afrika Kültür Bakanı Nathi Mthethwa, “O anahtar Güney Afrika halkına ait” diyerek satışın durdurulmasını istemişti.

Bakanın bu çıkışı işe yaradı. Mthethwa, Guernsey’s Müzayede Evi’nin anahtarı Güney Afrika’ya yollamayı kabul ettiğini, Mandela’ya ait diğer eşyaların da satışını durdurduklarını açıkladı. Bu eşyalar arasında Mandela’nın bisikleti ve resmi de bulunuyor.

Mthethwa, “O anahtar Güney Afrika’nın sancılı tarihini sembolize ediyor aynı zamanda da iyilğin kötüye karşı kazandığı zaferi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar, Mandela hapis yattığı sürede cezaevinde görev yapan, yakın arkadaşlık kurduğu Christo Brand tarafından satışa sunulmuştu. Açık artırmadan elde edilecek gelirle Mandela’nın mezarının yakınında bir müze ve anı bahçesi kurulması planlanmıştı.