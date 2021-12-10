Manavgat’taki orman yangınıyla ilgili yakalanan iki çocuk hakim karşısına çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü orman yangınıyla ilgili biri tutuklanan biri de gözetim altında tutulan iki çocuğun davası görülmeye başladı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da Yeniköy Mahallesi’nde çıkan orman yangının ardından aynı saatlerde Kavaklı Mahallesi’nde de orman yangını başlamıştı. Yangında dört hektarlık ormanlık alan ile bazı ev ve işyerleri zarar görmüştü. Yangınla ilgili yakalanan C.Y. tutuklanmış, M.A.T. ise yaşı küçük olduğu için gözetim altına alınmıştı. İddianamede, sanıklara en az 10’ar yıl hapis ve 200 biner liraya kadar adli para cezası verilmesi istenmişti.

AA’nın haberine göre Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya orman yangınının çıkarılmasını azmettirdiği iddia edilen sanık C.Y. (16) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Orman yangınını başlattığı öne sürülen tutuksuz sanık M.A.T. (12), müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Yakmazsa kardeşlerini öldüreceğini söylemiş

Sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada söz verilen M.A.T., ormanın kenarından yürürken C.Y.’nin kendisini çağırıp “Ormanı yakmazsan ablanı ve kardeşini öldürürüm” diyerek kendisini tehdit ettiğini söyledi.

C.Y.’nin ablasının eski erkek arkadaşı olduğunu belirten sanık, “C.Y. ormanı yakmam için bana çakmak verdi. C.Y.’nin yanında olan diğer üç kişi de ormanı yakmam için beni tehdit etti. Çakmakla kuru dalları tutuşturdum, C.Y. ve arkadaşları kaçtı. Yangını söndürmeye çalıştım ama söndüremedim” dedi.

Mahkeme başkanının, “Daha önce farklı anlatmışsın, doğrusunu söyle” uyarısında bulunması üzerine M.A.T. “Yangını C.Y. beni tehdit ettiği için çıkardım. Korktuğum için böyle ifade vermiştim. Yangını söndürmeye çalışırken parmağım yanmıştı. Şimdiki ifadem daha doğrudur” yanıtını verdi.

C.Y. ise suçsuz olduğunu, ormanı yakmadığını ve yaktırmadığını savundu.

Olay günü M.A.T. ile konuşmadığını ileri süren C.Y., “Daha önceleri kendisiyle sürekli kavga ederdik. Bana küfredip kaçardı. Bir keresinde yakalayıp, boğazını sıkmıştım. M.A.T.’nin ablası ile gönül ilişkim olmuştu. Bana husumet duyması nedeniyle iftira atmış olabilir” dedi.

Rapor istendi

Müştekiler de zararlarının tazmin edilmesini ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve mahiyetinin değişme durumu ve delillerin toplanmış olması nedeniyle C.Y.’nin tahliyesine karar verdi. M.A.T.’nin devlet yurdunda kalması yönündeki tedbiri kaldıran heyet, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği ve beyanlarına itibar edilip edilemeyeceğine yönelik İstanbul Adli Tıp Kurumu 6’ncı İhtisas Kurulu’ndan rapor istenmesine hükmetti. Duruşmayı erteledi.