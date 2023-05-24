Maltepe’de yol kenarında çalışan İBB işçilerine araba çarptı: Dört kişi öldü

Menkul kıymet uygulamasının devreye alındığı 10 Mart’tan bu yana ihtiyaç kredi faizi 26,5 puan arttı. Böylelikle yıllık basit faiz yüzde 60’a dayandı. Merkez Bankası’nın tüketici kredilerini de menkul kıymet kapsamına aldığı 10 Mart’tan bu yana tüketici kredisi faizleri yönünü yukarıya çevirdi. Daha sonraki düzenlemeyle 70 bin lira altındaki ihtiyaç kredileri menkul kıymet zorunluluğu dışında bırakılsa […]