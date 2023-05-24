Diken

Yaramazlara biraz batar!

Maltepe’de yol kenarında çalışan İBB işçilerine araba çarptı: Dört kişi öldü

İstanbul Küçükyalı’da alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerine çarpması sonucu dört kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 NB 1182 plakalı aracın sürücüsü Atilla Mert Ç., yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarptı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu Sinan D, Mehmet A, Hamdi A. ve Barış T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan bir işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Atilla Mert Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SON HABERLER

Pandemi cezaları iade edilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre pandemi döneminde kesilen uygulanan idari para cezalarını ödeyenler bunları geri talep edebilecek.

İhtiyaç kredisinde faiz yüzde 60’a dayandı

Menkul kıymet uygulamasının devreye alındığı 10 Mart’tan bu yana ihtiyaç kredi faizi 26,5 puan arttı. Böylelikle yıllık basit faiz yüzde 60’a dayandı. Merkez Bankası’nın tüketici kredilerini de menkul kıymet kapsamına aldığı 10 Mart’tan bu yana tüketici kredisi faizleri yönünü yukarıya çevirdi. Daha sonraki düzenlemeyle 70 bin lira altındaki ihtiyaç kredileri menkul kıymet zorunluluğu dışında bırakılsa […]