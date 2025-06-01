Maliye 'yapay zeka'yla doktorların peşinde: 2,1 milyar liralık matrah artışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yapay zeka destekli sistemle özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktoru taradı. Sisteme takılan doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah (vergiye tabi gelir) artışı yaptı.

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) serbest meslek grubu içinde en yüksek potansiyele sahip doktorlar üzerinde yoğunlaştı. Bu kapsamda, özel muayenehanesi bulunan 28 bin 931 doktora ‘Doktorluk Faaliyetinde Bulunan Serbest Meslek Erbaplarına İlişkin Analiz Çalışması’ yapıldı.

Yapay zeka destekli senaryolarla mükelleflerin risk düzeyleri değerlendirildi.

Yüksek riskli doktor sayısı 3 bin 663

Analizler sonucunda 3 bin 663 doktor, vergi uyumu açısından ‘yüksek riskli’ olarak tanımlandı. Fakat bunlara doğrudan cezai işlem yapılmadı.

Riskli gruptaki mükellefler bilgilendirilerek pişmanlıkla beyanlarını güncellemeye davet edildi.

3 bin 663 doktordan 1701’i pişmanlık hükümlerinden yararlanarak gelir vergisi beyannamesi verdi. Bu beyanlar kapsamında 1,7 milyar lira matrah bildirildi.

Beyan edilen tutar üzerinden yapılan hesaplamaya göre mükellef başına ortalama matrah uyum öncesine göre beş kat arttı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“Kayıt dışılıkla mücadelemizi sadece ceza ve yaptırımlarla değil, aynı zamanda mükelleflerimizi bilgilendirerek, yönlendirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmayla gördük ki, önleyici denetim modeli sayesinde milyonlarca liralık gelir gönüllü olarak beyan edildi. Bu, sadece gelir artışı değil, aynı zamanda vergi adaletine olan güvenin göstergesidir.”

Pişmanlık hükümlerinden yararlanmayan doktorlara ne olduğuyla ilgiliyse bir bilgi verilmedi.