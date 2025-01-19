Maliye bakanlığı: Tespit edilen kaçak elektronik sigara ticareti 300 milyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), yasadışı satılan elektronik sigara denetimlerinde 300 milyon liralık kayıt dışı ticareti tespit etti.

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Bakanlıktan alınan bilgilere göre VDK, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarını ürün ve sektör bazlı genişletiyor. Buna göre kurul elektronik sigaraya ilişkin çalışma başlattı.

Mevzuat uyarınca sigara gibi tütün ürünlerine dair tüm yasaklar, elektronik sigarayı da kapsıyor. Bu nedenle e-sigara için reklam ve promosyon yapılamıyor ve bu ürün 18 yaşından küçüklere satılamıyor.

Ayrıca içerdiği nikotin nedeniyle kartuş ve cihazlar, serbest ticarete konu edilemiyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) de benzer tedbirleri uyguluyor.

20 milyar lirayı aşan işlem analiz edildi

VDK tarafından bu kapsamda 20 milyar liradan fazla parasal işlem analize tabi tutuldu, 50 binden fazla mükellefin iş ve işlemleri kontrol edildi.

Çalışmalar sonucunda 300 milyon lira kaçak elektronik sigara ticareti ortaya çıkarıldı. Kolluk birimleriyle işbirliği de yapılırken elde edilen sonuçlar söz konusu birimlere iletildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemizi, çok sayıda ürün ve sektörü de kapsayacak şekilde bu yıl daha da artıracağız.

Bu mücadeleden taviz vermeyeceğiz, böylece vergide etkinlik ve adaleti de artıracağız.”