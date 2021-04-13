Mali müşavir inceledi: Üç büyüklerde açığın kapanması imkansız

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın gelir-gider tablosunu değerlendiren mali müşavir ve futbol ekonomisi uzmanı Kerem Akbaş, üç kulübün öz kaynaklarının eksiye düştüğünü ve bu açığın kapanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Borsaya açık üç büyük kulüp, sezonun ilk dokuz ayına ait mali tablolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na iletti.

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Buna göre, üç İstanbul kulübünün toplam geliri 1.2 milyar lira. Toplam zarar 701 milyon lira.

Akbaş’ın analizine göre üç kulübün geçen sezon ayı döneme göre geliri yüzde 20 azaldı. En büyük düşüş yüzde 41 ile Galatasaray’da; Fenerbahçe gelirini artıran (yüzde 6) tek kulüp.

BJK’de kaybın temeli 80 milyon liradan 27 milyon liralık maç günü geliri. Galatasaray’da ise yaklaşık 200 milyon liralık Şampiyonlar Ligi geliri.

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Fenerbahçe ara mali tablolarında gelir ve gider detayını vermiyor.

Gelirin azalmasına rağmen, futbol giderini düşüren tek kulüp Beşiktaş: Yüzde 16. Galatasaray’da gider aynı seviyede kalmış. Fenerbahçe’nin ise futbol gideri ise yüzde 28 oranında artmış.

Üç kulüp de kar edememiş ve tüm takımlar brüt zarara uğramış.

Akbaş, brüt zarar için şu örneği verdi: “Kulüpler 100 liraya aldığı peyniri 80 liraya satmış. Daha kira, personel, amortisman gibi giderler de yokken 20 lira zarar etmişler.”

Kulüplerin gelir tablosu şöyle:

Buna göre üç kulüpler ortalama 100 lira kazanırken, buna karşılık BJK 177 lira, GS 178 lira ve FB 121 lira harcamış.

Kulüpler kazandığı her 100 liranın ortalama 26 lirasını banka ve finans kuruluşlarına faiz ve kur farkı olarak ödemiş.

BJK’nin finansman gideri yüzde 25, FB’nin ise yüzde 85 artarken GS’de bu tutar sabit kalmış.

BJK gelirinin yüzde 46’sını, GS yüzde 17’sini, FB ise yüzde 13’ünü finansman gideri olarak harcamış.

Üç kulübün toplam yükümlülükleri 7.7 milyar liradan 9.1 milyar liraya çıkmış.

Akbaş, kulüplerin en kolay borç alabildiği yerin bankalar ve finans kuruluşları olduğunu belirterek banka borçlarının yüzde 20 arttığına dikkat çekti.

Üç kulübün banka borcu dokuz ayda 1.1 milyar lira artarak, 5.2 milyar liradan 6.3 milyar liraya çıkmış.

Akbaş’ın hesabına göre kulüpler kazandığı tüm parayı yükümlülüklerini kapatmak için kullansa dahi, BJK’nin gelirini 8.6 kat, GS’nin 6.12 kat ve FB’nin 7.11 kat artırması gerekiyor.

“Üç kulübün de mali anlamda batık olduğu gün gibi ortada” diyen Akbaş, kulüplerin öz kaynaklarının negatife düştüğünü, bu açığın kapanmasının imkansız olduğunu ifade etti.

Kulüplerin öz kaynak durumu şöyle:

BJK : -1.5 milyar lira

GS : -641 milyon lira

FB : -904 milyon lira