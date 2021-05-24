Malezya’da metro trenleri çarpıştı: 213 yaralı

Biden yönetiminin ‘Kuzey Akım 2’ projesine katılan firmalara yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi ve zaten yüzde 95 oranında tamamlanmış botu hattının önünden çekilmesi bugün gündemi işgal eden olayların çok daha ötesinde öneme sahip bir gelişme.