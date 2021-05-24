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Yaramazlara biraz batar!

Malezya’da metro trenleri çarpıştı: 213 yaralı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

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Çarpışmanın yerel saatle 20.33’de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

AA’nın aktardığına göre Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

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