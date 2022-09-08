Malatya’da kiliseyi tehdit eden şüpheli serbest

Malatya’da Kurtuluş Kilisesi’ni tehdit eden kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun haberine göre 2007’de Zirve Yayınevi’nde öldürülen üç kişinin bağlı olduğu Protestan Kurtuluş Kiliseleri’nin Malatya Temsilcisi, ihbar dilekçesinde çarpıcı bilgiler verdi.

Suç duyurusunda bulunan Kilise Derneği Temsilcisi Vedat Serin, kilise dernek binasına gelen bir kişinin şunları dediğini bildirdi: “Ülkü ocaklarına gelen JİTEM’ciler bize, ‘Malatya’da misyonerler var, bu durum vatan için iyi değil, Malatya’da Vedat Serin, Ankara’da dernek başkanımız İhsan Özbek ve daha önce Malatya’da yaşayan Timothy Wesley Stonen’in isimlerini, adreslerini ve fotoğraflarını bize verdiler. ‘Bunları öldürün, size ne isterseniz verelim’ dediler.”

Serin, aynı kişilerin gençlere silah verdiğini, gençlerin Zirve Yayınevi’nde üç protestanı öldüren grubun lideri Emre Günaydın’ın babasını ziyaret ettiklerini, babanın, “Yapmayın, benim oğlumu da böyle kandırdılar, evlat acısını ben biliyorum” sözleri üzerine geri adım attıklarını anlattı. Dilekçenin ekinde Malatya’da sözü edilen grupların silahlı fotoğraflarına da yer verildi.

Malatya Valiliği’nin yazılı açıklamasında, basında yer alan ‘kiliseye tehdit’ iddialarıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

AA’nın haberine göre açıklamada, şunlar kaydedildi: “Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A., Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır.”