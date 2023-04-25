Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

Malatya’da depremlerde ağır hasar alan altı katlı bina çöktü. Çöken binanın yanındaki binada olan 4 kişi tedbiren hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da, Büyük Mustafa Paşa Mahallesi Zapçıoğlu Caddesi’ndeki Özbay Apartmanı çöktü.
AA’nın aktardığına göre olayın ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın enkazında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Polisler, enkazın çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, çöken binadan bazı parçalar, yan binanın duvarına da zarar verdi.
Kapısının sıkışması sonucu binada kalan dört kişi, ekiplerin müdahalesiyle çıkartıldı. Korku yaşayan bu kişiler, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Vali Hulusi Şahin de bölgeye gelerek incelemede bulundu. Şahin, gazetecilere, yıkılan binanın depremde ağır hasar gördüğünü belirterek, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri çalışma yaparken binadan ses geldiğini hissediyorlar ve çıkıyorlar, sonra bina çöküyor” dedi.