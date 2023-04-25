Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

Samsun İstinaf Mahkemesi, Amasya’nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarım arazilerine yapmak istediği organize sanayi bölgesi (OSB) hakkında nihai kararı verdi. Mahkeme söz konusu işlemin ‘hukuka aykırı’ olduğunu bir kez daha vurgulayarak köye OSB kurulması kararını iptal etti.