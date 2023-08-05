Makamı gereği aldığı hediyeleri satmakla suçlanan İmran Han tutuklandı

Makamı gereği aldığı hediyeleri satmakla suçlanan Pakistan’ın eski başbakanı İmran Han, hakkında verilen üç yıllık hapis cezası sonrası evinde tutuklandı.

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BBC Türkçe’nin aktardığına göre başkent İslamabad’da görülen davada Han’a makamı gereği verilen hediyelerden elde ettiği satış gelirini bildirmediğine hükmedildi.

Lahor’daki evinde tutuklanan Han’ın özel bir uçakla İslamabad’a götürüldüğü bildirildi.

Eski başbakan hakkında yolsuzluk suçlamaları bulunuyordu.

Aralarında pahalı saatlerin de olduğu hediyelerin toplam bedelinin 500 bin dolar civarında olduğu iddia ediliyor. Pakistan hükümetinin açıklamasına göre, bu hediyelerden en pahalısı 300 bin dolar değerinde Rolex marka bir saatti.

Hakkındaki suçlamayı reddeden İmran Han, saatleri satın aldığını savundu.

Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan Han, taraftarlarına sükünet çağrısında bulundu.

Mesajın tutuklanması öncesi kaydedildiğini vurgulayan siyasetçi, “Bu tutuklama bekleniyordu. Partilerin barışçıl olmasını, kararlı ve güçlü durmasını istiyorum” mesajı verdi.

Söz konusu hukuki süreçle ilgili sorukları yanıtlayan Pakistan enformasyon bakanı, Han’ın gözaltına alınmasının seçimlerle ilgisi olmadığını savundu.

Pakistan’daki genel seçimlerin normal takvime göre en geç ekime kadar yapılması gerekiyor.

Ne olmuştu?

Han 2018’de başbakanlık görevine gelmiş ama geçen seneki güven oylaması sonucu görevden alınmıştı.

Han mayısta da duruşmaya gelmediği için gözaltına alınmış, sonrasında yüksek mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.

Bu son hukuki sürecin, yüksek mahkemenin eski kararına karşın nasıl alındığı henüz belirsizliğini koruyor.

Han hakkında, görevden alındığı Nisan 2022’den bu yana 100’e yakın soruşturma dosyası ortaya koyuldu.

Eski başbakan ve taraftarları bu davaların siyasi amaçla hazırlandığını savunuyor.

Han, Rusya ve Çin’le dostane ilişkileri yüzünden ABD’nin muhaliflerle işbirliği yapıp siyasi kariyerini bitirmeye çalıştığını iddia ediyor.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri olan 70 yaşındaki Han, siyasete atılmadan önce dünyaca ünlü bir kriket yıldızıydı.