İmran Han için kefalet kararı

Pakistan’da İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla suçlandığı davada eski başbakan İmran Han’a iki hafta süreyle geçici kefalet verdi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın Geo News televizyonundan aktardığına göre mahkeme kararı Han’a iki hafta süreyle tutuklanmasını engelliyor.

Söz konusu karar, anayasa mahkemesinin, Han’ın tutuklanmasını ‘yasadışı’ bulup derhal tahliyesine hükmetmesinin ardından geldi.

Han’ın 9 Mayıs’ta tutuklanmasının ardından ülke genelinde başlayan protestolarda dokuz kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda polis aracı ve kamu mülkü zarar görmüştü.

Han hükümeti 10 Nisan 2022’de düşmüştü

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan 2022’de yapılan güvenoylamasında, 174 ‘Hayır’ oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Çok okunan 85 yıllık araştırma ortaya koydu: Emekliler mutsuz ama çalışmamaktan değil

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022’de Meclis’te düzenlenen oylamada 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi üzerine 28 Ekim 2022’de Lahor’dan İslamabad’a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad’da 3 Kasım 2022’de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan ordusu, 8 Mayıs’ta Han’ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddiasını ‘sorumsuzca ve asılsız’ olarak nitelendirmişti.

Han ertesi gün Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen tutuklanmıştı.

Yolsuzluk suçlaması

Haziran 2022’de koalisyon hükümeti, Han ve eşinin Pakistan’ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz’dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldığını öne sürmüştü.

NAB, Han’ın hükümetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtmişti.

Aralık 2019’da Riaz, ‘kara para’yla ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansı’na teslim etmeyi kabul etmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan’a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han’ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz’a verdiğini söylemişti.