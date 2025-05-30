Makalesi kaldırılan YÖK denetleme üyesi: Çalışmamın arkasındayım

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal raporunun imzacılarından YÖK denetleme üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren kaldırılan makalesine ilişkin “Çalışmamın arkasındayım” dedi.

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İstabul Üniversitesi’nin verdiği diploma İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda gözaltına alınmadan bir gün önce, 18 Mart’ta iptal edilmişti. Cumhuriyet’ten gazeteci Barış Pehlivan, İmamoğlu’nun diploma iptali raporunun yazılmasına ilişkin şunları demişti:

* Başsavcılığa gönderilen 14 sayfalık bu araştırma raporunun altındaki birinci imza ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren’e aitti.

* Yıl: 2021. Metin Dağdeviren, üç akademisyen arkadaşıyla ortak bir makaleye imza attı. Makale ‘Küresel Bulanık Kümeler Üzerine Güncel ve Kapsamlı Bir Derleme (A stateof-the-art survey on spherical fuzzy sets)’ başlığını taşıyordu. Dağdeviren ve arkadaşları makalede özetle, ‘küresel bulanık kümeler’ adı verilen matematiksel bir konuyla ilgili yazılmış bilimsel çalışmaları inceliyordu.

* Hollanda merkezli yayıncı dergi bazı ihbarlar aldı ve bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sonrasında da şüpheler haklı çıktı ve Metin Dağdeviren’in yazarları arasında olduğu makale geri çekildi.

Dağdeviren’den açıklama

Metin Dağdeviren. Fotoğraf: YÖK

Makalesinin kaldırılmasıyla ilgili Dağdeviren, yürüttüğü idari işlemler nedeniyle incelemeye ile soruşturmaya konu olabilecek bir durum yaşamadığını belirtti.

Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğinde de 300 civarında inceleme, soruşturma, araştırma ve denetleme raporu yazdığını belirten Dağdeviren, şöyle konuştu:

“Bu raporları yazarken rapor neticesi birilerinin hoşuna gider mi, gitmez mi, neticeden dosyanın muhatapları sevinir mi, üzülür mü diye hiçbir zaman düşünmedim. Gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak objektif bir değerlendirme yaptım ve kanaatimi üst makamlara bildirdim.”

‘Algı’

Haberlerde akademik yayınıyla ilgisi bulunmayan ve denetleme kurulu üyeliği kapsamında hazırlanan bir raporla ilişki kurularak algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayan Dağdeviren, raporda yer alan kanaatlerin de hatalı şekilde yansıtılarak kamuoyunun yanıltıldığını belirtti.

Akademisyen, bu yaklaşımın kendisini, birlikte çalıştığı akademisyenleri ve 685 makale arasında çalışması bulunan çok sayıda bilim insanını zan altında bıraktığını öne sürdü.

Haberlere konu makaleyle ilgili sürece değinen Dağdeviren, şöyle devam etti:

* ‘A state-of-the-art survey on spherical fuzzy sets’ başlıklı çalışmamız, başlıktan da anlaşılacağı üzere belirli bir konuda literatürde yapılan çalışmaların özetlendiği bir review çalışması olup, ileri sürülen ‘sahtecilik’ iddialarının bir review çalışması açısından hiçbir anlamının bulunmadığı açıktır.

* İlgili çalışmamız 2020 yılında uluslararası bir kongrede (INFUS 2020) sunulmak üzere kör hakemlerden geçerek kabul almış, sonrasında kongre editörleri tarafından kongre özel sayısına seçilmiş ve bahsi geçen dergiye yönlendirilmiştir. İlgili dergide de kör hakem süreçlerinden geçerek yayınlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır.

* İlgili yayınevi veya dergi tarafından tarafımıza özel bir bilgilendirme yapılmadığı gibi ilgili web sayfasında genel açıklamanın dışında makalemizin neden geri çekildiğine ilişkin net bir bilgi de bulunmamaktadır.

* İlgili makalede sorumlu yazar olan meslektaşımız editöre 28.04.2025 tarihinde bir e-posta yazarak makalemizin neden geri çekildiğini öğrenmeye çalışmış, iddiaları kabul etmediğimizi beyan ederek gerekirse yeniden değerlendirme sürecine alınmasını talep etmiş, ancak şu ana kadar kendisine herhangi bir geri dönüş olmamıştır.

* Bununla birlikte ilgili derginin web sayfasında 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin duyurunun altında yazan yorumlara bakıldığında birçok bilim insanının da süreci haksız bularak tepki gösterdiği görülmektedir. Yayınevinin 685 makalenin geri çekilmesine ilişkin duyurusunda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyorum.

* Son dört yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmalarımın olduğu gibi bu çalışmamın da sonuna kadar arkasındayım.