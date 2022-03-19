Mahmut Övür: Tasarının muhalefeti şaşkına çeviren en önemli maddesi

Tasarının muhalefeti şaşkına çeviren en önemli maddesine gelince… Yeni tasarı, ittifak içi oyların yeniden hesaplanmasını öneriyor. Teklife göre ittifakı oluşturan partilerin her birinin çıkaracağı vekil sayısı, seçim bölgelerinde aldıkları oy oranlarına göre hesaplanacak.

Böylece bir önceki seçimde CHP ve İP’in ittifak oyları sayesinde fazladan aldıkları 15-16 civarındaki milletvekilini kaybedecekleri anlamına geliyor.

Bu da CHP ve İP’i öfkelendiriyor. Nasıl öfkelenmesinler, siyaset üretme zahmetine katlanmadan, halkın ayağına gitmeden bedavadan 10-15 milletvekiline sahip olmak az şey değil.

Tabii işin bir de ittifakı çatlatma boyutu var. Artık küçük partiler milletvekili çıkartacakları yeni arayışlara mı yönelecek yoksa mesela Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu gibi isimler büyük meydan okumalarla kurdukları partileri bir yana bırakıp, CHP veya İP listelerinden mi aday olacaklar göreceğiz. Buna CHP’liler ne der ve bu iki aktörün siyasi bir iddiası kalır mı o da ayrı sorun.

Mahmut Övür’ün yazısı