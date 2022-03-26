Mahmut Övür: Tansu Çiller’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 5,6

Önceki gün Optimar Araştırma Şirketi’nin mart ayı anketini vermiş, AK Parti’nin oyu artarken CHP’nin yerinde saydığına, küçük partilerin ise hâlâ küçüklüklerini koruduğuna dikkat çekmiştim.

Peki toplum, siyasete girmeye hazırlanan yeni isimlere ve yeni partilere nasıl bakıyor?

İnsan ister istemez, “Onca parti varken, hâlâ yeni parti arayan var mı?” diye sormadan edemiyor. Meğer varmış… Mesela şu sıralarda iki yeni parti kurma girişiminden söz ediliyor: Eski Başbakan Tansu Çiller ve HDP’den ayrılan Ayhan Bilgen.

Ne kadarı oya dönüşür bilemem ama ankette şöyle bir veri var: Tansu Çiller’e oy veririm diyen seçmenlerin oranı yüzde 5.6, Ayhan Bilgen’e oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 2.5… Küçük partilerin oy oranlarına bakınca, bu iki girişim de onlardan geri kalmış sayılmaz.

Mahmut Övür’ün yazısı